Сенат США обвинил в убийстве журналиста Хашогги наследного принца Саудовской Аравии

Резолюция призывает правительство Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста.

Сенат США одобрил резолюцию, в которой говорится, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бин Салмане.

Документ был принят единогласно, сообщает УП со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеСаудовская Аравия не будет выдавать подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги

Резолюция призывает правительство Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных.

После голосования в Сенате резолюцию должна одобрить Палата представителей Конгресса США, затем документ отправится на подпись к президенту страны Дональду Трампу.

Как сообщал УНИАН ранее, американские сенаторы также большинством голосов поддержали резолюцию, в которой говорится, что США прекращают оказывать всяческую военную помощь Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене.