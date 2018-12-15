Протесты во Франции: 20 тысяч демонстрантов и 85 задержанных (фоторепортаж, видео)

"Желтые жилеты" блокируют дороги в 199 пунктах.

Полиция Франции в субботу задержала уже 85 участников антиправительственных протестов, которые проходят сегодня по всей стране.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

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По данным правоохранителей, 46 человек до сих пор находятся под стражей. На прошлой неделе полиция за день задержала более 500 человек.

Полиция сообщает, что в акциях протеста по всей стране принимают участие 20 000 человек, в Париже собрались несколько тысяч митингующих. "Желтые жилеты" блокируют дороги в 199 пунктах.

В Париже протестующие собрались на Елисейских полях и у здания оперы. Сообщается о нескольких столкновениях и применения полицией слезоточивого газа.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций арестовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.