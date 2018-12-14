Пол Маккартни стал жертвой ограбления
12:41, 14 декабря 2018Мир
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Официальные представители сэра Пола отказались комментировать подробности инцидента.
REUTERS
Культовый британский музыкант Пол Маккартни стал жертвой ограбления. Лондонский дом 76-летнего артиста ограбили накануне концерта экс-«Битла» в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.
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Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Mail. Официальные представители сэра Пола отказались комментировать подробности инцидента.
Поэтому до сих пор неизвестно, удалось ли похитителям унести что-нибудь ценное, во сколько оценивается ущерб и где были певец и его жена Нэнси Шевелл в момент ограбления.
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