Официальные представители сэра Пола отказались комментировать подробности инцидента.

Культовый британский музыкант Пол Маккартни стал жертвой ограбления. Лондонский дом 76-летнего артиста ограбили накануне концерта экс-«Битла» в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.

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Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Mail. Официальные представители сэра Пола отказались комментировать подробности инцидента.

Поэтому до сих пор неизвестно, удалось ли похитителям унести что-нибудь ценное, во сколько оценивается ущерб и где были певец и его жена Нэнси Шевелл в момент ограбления.