США сообщают о новых воздушных ударах против «Исламского государства» в Сирии

Об этом повідомилоі командование коалиционной операции, пишет Радио Свобода.

По сообщению, удары поразили 12 тактических единиц боевиков и транспортное средство, уничтожили 9 огневых позиций, тренировочный лагерь и три здания.

Отряды Курдской народной самообороны в преимущественно курдском по населению регионе на севере Сирии еще позавчера объявили о полном освобождении от сил «Исламского государства» города Айн-аль-Араб на севере Сирии, на самой границе с Турцией, более известного в мире по его курдским названием Кобане или Кобани. Но, по данным американской разведки, в настоящее время освобождено около 90 процентов территории города.

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Этот город стал символом сопротивления исламистам из «Исламского государства», которые в прошлом году захватили значительные территории в Сирии и соседнем Ираке. Прошлой осенью нападающие постепенно захватили большинство курдских по населению сел вокруг Кобане, но за четыре месяца боев так и не смогли захватить город, потеряв там более тысячи своих боевиков.