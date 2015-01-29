США сообщают о новых воздушных ударах против «Исламского государства» в Сирии
Боевая авиация США и союзников нанесла еще 13 воздушных ударов по позициям радикальной исламистской группировке «Исламское государство» возле города Кобане на севере Сирии
Об этом повідомилоі командование коалиционной операции, пишет Радио Свобода.
По сообщению, удары поразили 12 тактических единиц боевиков и транспортное средство, уничтожили 9 огневых позиций, тренировочный лагерь и три здания.
Отряды Курдской народной самообороны в преимущественно курдском по населению регионе на севере Сирии еще позавчера объявили о полном освобождении от сил «Исламского государства» города Айн-аль-Араб на севере Сирии, на самой границе с Турцией, более известного в мире по его курдским названием Кобане или Кобани. Но, по данным американской разведки, в настоящее время освобождено около 90 процентов территории города.
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Этот город стал символом сопротивления исламистам из «Исламского государства», которые в прошлом году захватили значительные территории в Сирии и соседнем Ираке. Прошлой осенью нападающие постепенно захватили большинство курдских по населению сел вокруг Кобане, но за четыре месяца боев так и не смогли захватить город, потеряв там более тысячи своих боевиков.