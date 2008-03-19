Во Львове откроют Почетное консульство Бельгии

Во Львове откроют Почетное консульство Королевства Бельгия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом шла речь на встрече временно исполняющего обязанности председателя Львовской ОГА Николая КМИТЯ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия в Украине Марком ВИНКОМ.

Посол отметил, что вскоре во Львове запланировано открытие Почетного консульства королевства.

В свою очередь, Н.КМИТЬ подчеркнул важность открытия во Львове этого учреждения.

“Это будет способствовать налаживанию экономических и информационных потоков между Львовской областью и Бельгией”, - отметил Н.КМИТЬ.

Кроме того, во время встречи Посол сообщил, что Бельгия планирует начать сотрудничество с Львовской областью в сфере подготовки к проведению в областном центре матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

М.ВИНК также сообщил, что 25 апреля в Брюсселе состоится семинар для городов-участников Евро-2012 и пригласил на мероприятие представителей власти Львовской области.