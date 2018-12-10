Блок Пашиняна одержал победу на парламентских выборах в Армении (видео)

В парламент Армении прошли только сторонники революции.

В Армении, по предварительным данным голосования со всех избирательных участков, проходной порог на досрочных выборах в Национальное собрание преодолели три политические силы: блок «Мой шаг», партия «Процветающая Армения» и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян, сообщает Радио Азатутюн.

«По предварительным результатам, блок «Мой шаг», партия «Процветающая Армения» и партия «Лусавор Айастан» преодолели барьеры в 5 процентов для партий и 7 процентов для блоков», - сказал Мукучян.

Председатель ЦИК отметил, что комиссия работала в полном объеме и прозрачно. «Могу с уверенностью сказать, что никакого нарушения в плане сроков не было, все функции были выполнены в срок», - добавил он.

Председатель ЦИК убежден, что выборы «были свободными, честными и прозрачными».

По предварительным данным, полученным со всех избирательных участков, за возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном блок «Мой шаг» проголосовало 70,43% избирателей.

На втором и третьем местах партия «Процветающая Армения» (8,27%) и партия «Лусавор Айастан» (6,37%).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала 4,70% голосов.

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Как сообщает Deutsche Welle, в досрочных парламентских выборах в Армении приняли участие 48,63 процента избирателей (1 260 840 избирателей из 2 592 481 с правом голоса). Это рекордно низкая явка, но поскольку в Армении на парламентских выборах не установлен минимальный порог, Центризбирком признал голосование состоявшимся.

В выборах принимали участие 11 политических сил: два блока – «Мой шаг» и «Мы», и 9 партий – «Процветающая Армения», Республиканская партия, АРФ «Дашнакцутюн», «Просвещенная Армения», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Оринац еркир» («Страна законности»), «Христианско-народное возрождение» и «Сасна црер».

Выборы в парламент состоялись по инициативе нового правительства, сформированного Пашиняном после апрельских массовых акций протеста против премьерства Сержа Саргсяна, фактически пошедшего на третий срок правления. 23 апреля Саргсян под давлением народного протеста подал в отставку, и парламент избрал премьер-министром лидера протестного движения Пашиняна. Чтобы добиться роспуска парламента, в котором большинство составляли представители правящей Республиканской партии Армении (РПА), Пашиняну пришлось подать в отставку, а парламент дважды не избрал нового премьера. Только после этих процедур, продиктованных законодательством, парламент 1 ноября был распущен. Но формально он продолжит работать до первого заседания нового парламента, которое запланировано на последний день года – 31 декабря.