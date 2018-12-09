В Армении проходят внеочередные парламентские выборы – СМИ

В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока.

Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание, сообщает Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода).

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Согласно сообщению, в парламентских выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока. Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам – 7-процентный барьер.

Отмечается, что на выборах избирательным правом могут воспользоваться 2 573 779 граждан.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели, в том числе миссия из 250 краткосрочных наблюдателей, в состав которой включены представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы, а также члены Европейского парламента. В Армении также находится группа наблюдателей из стран СНГ.

Как сообща УНИАН, 1 ноября, парламент Армении второй раз подряд не смог избрать премьер-министра, поэтому по закону, это означает роспуск представительного органа.

Как известно, на специальном заседании 24 октября парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром страны.

По конституции Армении, нового главу правительства депутаты должны были избрать в течение двух недель. Но и 23 октября, и 1 ноября парламентское большинство отклонило кандидатуру Пашиняна.