Также в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек.

В Париже во время акции "желтых жилетов" ранены 55 человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные полиции, также в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения порядка по всей Франции мобилизовано 89 тыс. сотрудников сил безопасности, в том числе около 8 тыс. в Париже.

В течение дня участники акции «желтых жилетов» в Париже разбили витрины многих магазинов и устроили несколько пожаров. Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ и водометы.

Акции из-за повышения цен на горючее начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тыс. человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержаны не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали.

5 декабря во давлением протестующих французское правительство решило полностью отказаться от намерений повысить акцизы на топливо. Однако протестующие заявили, что продолжат акции.