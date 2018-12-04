Протесты "желтых жилетов" во Франции: школьники частично сожгли лицей возле Тулузы (фото, видео)
Во Франции во вторник усилились протесты старшеклассников, которые решили присоединиться к сопротивлению так называемых "желтых жилетов", которые выступают против политики президента Эммануэля Макрона.
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Протестующие в разных городах устраивали стычки с полицией и поджоги, в частности частично сожгли здание лицея Экзюпери в городе Бланьяк возле Тулузы, сообщает Европейская правда со ссылкой на France Info.
Как сообщается, в здании загорелся мусор. Затем огонь распространился к главному входу и перекинулся на фасад.
Пожарные прибыли на место и быстро потушили огонь. Но убытки причинены значительные.
Кроме того, столкновения вспыхнули в Лионе, Марселе, Бордо и Орлеане. Школы в Кретее и Версале школьники заблокировали.
L'entrée Лицее du Saint Exupéryà Blagnac en feu 🔥 #lycéens#manifestation#Toulousepic.twitter.com/1sUh6rDs3h— Сильвен Duchampt (@duchampt) 4 декабря 2018 г.
Напомним, правительство Франции после насильственных протестов в эти выходные решило ввести полугодовой мораторий на повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.