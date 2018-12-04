Протесты "желтых жилетов" во Франции: школьники частично сожгли лицей возле Тулузы (фото, видео)

Протестующие в разных городах устраивали стычки с полицией и пожары.

Во Франции во вторник усилились протесты старшеклассников, которые решили присоединиться к сопротивлению так называемых "желтых жилетов", которые выступают против политики президента Эммануэля Макрона.

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Протестующие в разных городах устраивали стычки с полицией и поджоги, в частности частично сожгли здание лицея Экзюпери в городе Бланьяк возле Тулузы, сообщает Европейская правда со ссылкой на France Info.

Как сообщается, в здании загорелся мусор. Затем огонь распространился к главному входу и перекинулся на фасад.

Пожарные прибыли на место и быстро потушили огонь. Но убытки причинены значительные.

Кроме того, столкновения вспыхнули в Лионе, Марселе, Бордо и Орлеане. Школы в Кретее и Версале школьники заблокировали.

Напомним, правительство Франции после насильственных протестов в эти выходные решило ввести полугодовой мораторий на повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.