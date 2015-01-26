Столтенберг проведет закрытую встречу с Могерини

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на сообщение Североатлантического альянса. Согласно сообщению, присутствие журналистов на переговорах не предусмотрено. В сообщении говорится, что после встречи будут обнародованы только фотоснимки с переговоров.

Читайте такжеПорошенко и Могерини обсудили по телефону ситуацию в Мариуполе

Накануне, в постоянном представительстве Украины при Альянсе сообщили, что Украина инициирует созыв экстренного заседания комиссии с НАТО в связи с действиями боевиков на востоке страны, в понедельник, 26 января.

Сегодня также ожидается и заседание глав МИД стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос обеспечения безопасности Украины и усиления давления на Россию.