В НАТО обсудят потенциальную ядерную угрозу со стороны России - СМИ

Министры обороны стран НАТО в феврале проведут встречу, в ходе которой будут обсуждаться потенциальные ядерные угрозы со стороны России.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung(FAS).

В совещании группы ядерного планирования альянса примут участие главы военных ведомств всех стран НАТО за исключением Франции. По сведениям издания, главной темой встречи станут участившиеся полеты российских стратегических бомбардировщиков близ воздушного пространства стран Северной и Восточной Европы.

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«Учитывая озабоченность лидеров этих государств, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в минувшие недели был подготовлен доклад с анализом угроз. В ходе обсуждения документа предстоит выяснить, какие последствия эти угрозы будут иметь для ядерной стратегии альянса. С Францией, которая не входит в группу ядерного планирования, позднее будут проведены отдельные консультации», - отмечает издание.

Как сообщили в НАТО в ответ на запрос FAS, в рамках патрулирования воздушного пространства стран Балтии в 2014 году для идентификации российских бомбардировщиков истребители альянса совершили более 150 вылетов - в четыре раза больше, чем в предыдущем году.