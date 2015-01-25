Украина инициирует экстренное заседание с НАТО

В связи с обострением ситуации безопасности на востоке Украины, в первую очередь в Мариуполе, украинская сторона инициирует созыв срочного заседания Комиссии Украина-НАТО для обсуждения ситуации и дальнейших действий.

Об этом сообщили Европейской правде в воскресенье в постоянном представительстве Украины при НАТО.

”Миссия Украины при НАТО активизировала механизм кризисных консультаций с Альянсом в соответствии с Хартией об особом партнерстве между Украиной и НАТО” - заявил Европейской правде заместитель председателя миссии Егор Божок.

Читайте такжеЛатвия срочно созывает Совет ЕС из-за атаки на Мариуполь

”Глава Миссии Украины при НАТО Игорь Долгов инициировал перед генсекретарем НАТО созыв срочного заседания Комиссии Украина-НАТО для обсуждения ситуации и дальнейших действий”, - сообщил он.

Проведение заседания ожидается в понедельник 26 января.

Как сообщается, между Миссией Украины при НАТО и офисом генерального секретаря альянса, политическими и военными органами Организации, постоянными представительствами союзников в штаб-квартире НАТО идет активный обмен информацией относительно последнего развития событий.

Как известно, генсек НАТО в субботу выступил с заявлением, в котором отметил, что наступательные действия боевиков на Донбассе поддерживают российские войска, и призвал Россию прекратить военную, политическую и финансовую поддержку сепаратистов, прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.