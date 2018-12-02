В США украинцы провели акцию в поддержку захваченных Россией моряков (фото, видео)

Во время акции 24 представителя украинской диаспоры, привлекая внимание к 24 пленным украинским морякам, заковали себя в цепи на одном из главных пирсов Сан-Франциско.

В Сан-Франциско представители украинской диаспоры 1 декабря провели акцию в поддержку моряков Военно-морских сил ВСУ, которые были взяты в плен 25 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Керченском проливе.

Об этом говорится в сообщении в группе «Повернись живим» на странице в Facebook.

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«24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов Сан-Франциско в снаряжении моряков выстроились возле военного корабля. Участники акции были закованы в цепи. Они - украинцы. И они требовали освобождения Россией наших моряков с буксира "Яны Капу" и с катеров "Бердянск" и "Никополь". 24 непростая цифра - именно стольких моряков незаконно пленили российские спецслужбы», - говорится в сообщении.

По словам члена организации «Майдан Сан-Франциско» и одного из соорганизаторов акции Остапа Коркуны, украинцы в США пытаются сделать все, чтобы привлечь внимание не только рядовых американцев к событиям в Украине, но и американской политической элиты.

"Кроме проведения уличных акций мы подписываем петицию сенаторов и конгрессменов, требуя в сжатые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет более жестких санкций против России", - прокомментировал Коркуна.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден.

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Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".