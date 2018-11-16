Ищут украинский след: в Крыму проводятся обыски у "Свидетелей Иеговы" - журналист

В ходе обысков задержан руководитель местной региональной группы свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов.

В аннексированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России проводят обыски у участников у в религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

«Сотрудники ФСБ проводят в настоящее время масштабную операцию в Крыму: по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Джанкое, проходят обыски и задержания», - написал он.

В частности, по его данным, был задержан руководитель местной региональной группы свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов.

"Сиваш" была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета «Свидетелей Иеговы» в России», - уточнил Наумлюк.

Журналист рассказал, что «агитационную поддержку» спецоперации осуществляют "журналисты" телеканала "Вести-Крым", которые ищут "причастность украинских спецслужб" к задержанным.

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«Агитационную поддержку операции ФСБ осуществляют сотрудники (не журналисты) телеканала "Вести-Крым", которые утверждают, что против Филатова возбуждено уголовное дело, а "все эти люди возможно как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра Свидетелей Иеговы". При этом украинский административный центр Свидетелей был и находится до сих пор в Брюховичи Львовской области», - подытожил Наумлюк.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы. СМИ сообщали, что мать Рослякова была активисткой "Свидетелей Иеговы" и еще в детстве обложила его строгими религиозными запретами. Позже стало известна, что женщина попала в психбольницу после устроенной ее сыном бойни.