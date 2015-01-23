Клинтон спародировала Путина и высмеяла выборы в РФ (видео)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон спародировала Владимира Путина во время своего выступления в Канаде, сообщает Медуза.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли она стать президентом страны, Клинтон заметила, что «существует процесс», и он «не такой, как у Путина».

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«Он был премьер-министром после того, как был президентом. И однажды он говорит себе: „Владимир, как вам кажется, вы бы хотели снова стать президентом?“ — „Думаю, хочу“ — „Почему бы нам просто не объявить об этом? Мы скажем Дмитрию, что он может быть премьер-министром“ — „Отличная, отличная идея“. У нас есть [выборный] процесс, да».

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Издание отмечает, что оба политических деятеля никогда не стеснялись выражать свою неприязнь друг к другу. В июне Путин сказал французскому ТВ, что Клинтон никогда не была «слишком изящной» в своих комментариях, но «с женщиной лучше не спорить». А в апреле Клинтон сравнила путинское поведение с тем, что она встречала в песочнице в начальной школе.