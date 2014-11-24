Обама: из Хиллари Клинтон получится прекрасный президент

Обама похвалил Клинтон и назвал ее конкурентоспособным кандидатом с прекрасным будущим, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill.

"Если она примет решение вступить в президентскую гонку, она сможет стать конкурентоспособным кандидатом, и, я полагаю, она будет прекрасным президентом", — считает глава государства.

Кроме того, Обама высоко оценил работу Клинтон в госаппарате, назвав ее "выдающимся госсекретарем" и "настоящим другом".

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Он также отметил, что его положительные отзывы о Хиллари Клинтон не стоит воспринимать как стопроцентную гарантию того, что бывший госсекретарь будет баллотироваться на пост главы государства на ближайших президентских выборах.

"Я не хочу опережать события, она еще не анонсировала свое участие в предвыборной кампании", — подчеркнул президент.

Барак Обама также добавил, что внутри Демократической партии США есть и ряд других кандидатов, способных занять первый пост в государстве, но не назвал их имен.

"Я заинтересован в том, что мой преемник был именно из Демократической партии. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы любой из представителей демократов, выдвинувших свою кандидатуру на пост президента, оказался успешным", — заявил глава государства.