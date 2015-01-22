В Британии хотят запретить продажу сигарет с логотипом на упаковке

Правительство сообщило, что закон будет представлен парламенту до всеобщих выборов в мае этого года, и в случае принятия войдет в силу в 2016 году. Об этом сообщает BBC.

Эксперты считают, что эта мера поможет спасти тысячи жизней.

Министр общественного здоровья Джейн Эллисон заявила, выступая в палате общин, что новый закон окажет благоприятное воздействие на состояние здоровья населения в целом, и в особенности несовершеннолетних.

По ее словам, все имеющиеся данные указывают на позитивные последствия такого шага; при этом она предупредила, что табачная отрасль будет противодействовать принятию этого закона.

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В докладе о возможных последствиях введения стандартных упаковок для табачных изделий, подготовленном комиссией во главе с сэром Сирилом Чантлером, говорится, что их применение может привести к существенному сокращению числа курящих в стране.

Голосование по этому правительственному законопроекту будет проводиться на непартийной основе еще до начала избирательной кампании в апреле этого года.

Британский фонд легочных заболеваний и другие общественные организации считают, что новый закон сократит спрос и привлекательность сигарет среди молодых людей.

В случае принятия закона он будет распространяться только на Англию. Правительство надеется, что власти Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии последуют его примеру.

Министерство здравоохранения в Лондоне сообщило, что предполагаемый дизайн стандартной упаковки сигарет пока не утвержден. Однако министерство опубликовало несколько образцов возможной упаковки.

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Они имеют темно-коричневый цвет снаружи и белый внутри. На упаковке могут быть только предупреждения о вреде для здоровья и название типа сигарет.

В мае 2016 года в силу вступает европейская директива по табачным изделиям, которая требует от производителей размещения на упаковках более крупных предупреждений об опасности для здоровья, а также запрещает добавку в табак ароматизирующих веществ, в частности, ментола.