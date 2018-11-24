Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза – глава МИДа
Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза
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Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил в интервью Чешскому Радио, сообщает Радио Прага.
По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной – «распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами».
«Для Чехии, а также других государств Евросоюза действительно представляет риск», – заявил Петршичек.
Он считает, что «нельзя сидеть сложа руки и ждать», страна должна улучшить свою подготовленность к противостояниям угрозам.
«Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС», – уверен руководитель чешского МИДа.