Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза – глава МИДа

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек убежден, что страны ЕС должны углублять стратегическую коммуникацию и бороться с дезинформацией.

Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза

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Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил в интервью Чешскому Радио, сообщает Радио Прага.

По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной – «распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами».

«Для Чехии, а также других государств Евросоюза действительно представляет риск», – заявил Петршичек.

Он считает, что «нельзя сидеть сложа руки и ждать», страна должна улучшить свою подготовленность к противостояниям угрозам.

«Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС», – уверен руководитель чешского МИДа.