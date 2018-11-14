В Чехии рассматривают добровольную отставку премьера из-за "крымского скандала" с его сыном

Социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель.

Чешские социаль-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Как сообщает "Европейская правда" ссылкой на Novinky.cz, в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения по поводу этих обвинений.

По информации СМИ, социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основах, что и сегодня.

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То же самое произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, когда премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега по партии Питер Пеллегрини.

Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то последние не исключают возможности роспуска парламента, что приведет к досрочным выборам.

Как известно, сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти вывезти его в Крым в связи с коррупционным делом вокруг "Гнезда аиста".

Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине "похищением" в электронном письме, направленном в прошлом году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" по махинациям со средствами ЕС. В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста".

Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса. Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.