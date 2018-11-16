Премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку

Андрей Бабиш поблагодарил президента Милоша Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш эмоционально отреагировал на призывы к его отставке и заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.

Об этом он заявил в пятницу утром перед вылетом в Брюссель, сообщает Европравда со ссылкой на издание, Однако.

"Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда", - заявил Бабиш.

Читайте также"Крымский скандал" с участием премьера Чехии: в Праге тысячи людей требуют отставки Бабиша

Он также поблагодарил президента Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Ранее УНИАН сообщал, что чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Позже Бабиш опроверг обвинения своего сына, что он насильно вывез его в оккупированный Крым. Впоследствии Бабиш подтвердил, что его сын Андрей был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.