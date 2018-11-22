"Двойников Путина повезли": экс-депутат Госдумы прокомментировал полет вертолетов над Кремлем

Сегодня в Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Громкий полет военных вертолетов в Москве над Кремлем, которые везли фигуры, похожие на людей, скорее всего связан со сносом одного из корпусов Кремля.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, передает «Обозреватель». Он напомнил, что вообще полеты над Кремлем строго запрещены и исключение не делается даже для президента.

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"Да, двойников повезли отработанных... Хотя на самом деле, в двойников я не верю, потому что это слишком опасно для самого Путина – оказаться в такой подвеске. Если есть двойник – он же может оказаться лучше оригинала в какой-то момент", – пошутил Пономарев.

Он предположил, что причина полета – недавний снос четырнадцатого корпуса Кремля, откуда теперь могут вывозить какие-то крупные детали, например статуи.

"Там же полеты запрещены, а никто никому не доверяет. Вполне возможно, что один везет, а второй сторожит, чтобы он чего не того не сделал. Это было бы вполне в их логике", – добавил он, комментируя наличие второго вертолета, который не нес груза.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая. Один из вертолетов тянул сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.

По информации блогера Ильи Варламова, есть видео, на котором четко видно, как в этой сетке движутся люди.