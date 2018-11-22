Известный путинский пропагандист оказался подданным Великобритании - расследование (фото, видео)

Журналисты ФБК нашли пропагандиста Сергея Брилева и его жену в списках лиц, имеющих право голоса в Британии.

Российский телеведущий-пропагандист Путина Сергей Брилев является подданным Великобритании.

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Об этом говорится врасследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Брилева и его жену нашли в списках избирателей в лондонском районе Ноттинг Хилл.

"По британским законам, в списках избирателей могут быть: граждане Великобритании; граждане стран Британского содружества, постоянно проживающие в Великобритании; граждане ЕС, постоянно проживающие в Великобритании. Все. Ни в какой комбинации человека только с российским паспортом там быть не может", - подчеркнул Навальный.

"Забиваем фамилию "Брилев" в публичную базу британских юридических лиц. Находится единственное совпадение — лондонская фирма некой Ирины Брилевой. Это жена Сергея Брилева. И прямо там на этой же странице указано место жительства — Великобритания", - говорится в расследовании.

Дальше журналисты просто гуглили и нашли, что некая Ирина Брилева подписывала петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.

Также ФБК обнаружил фото супругов Брилевых как раз в этом округе, стоит геометка — район Чизик.

ФБК также выяснил, что у супруги ведущего Ирины Брилевой есть доля в управляющей компании многоквартирного жилого дома на западе Лондона. В собственности Брилевой находится квартира в этом районе стоимостью 700 тысяч фунтов, купленная в феврале 2016 года без кредитов и займов.

"Таким образом мы находим настоящую родину государственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилёва. Поздравляю вас. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живётся в путинской России — официально подданный её величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии", - подытожили в расследовании.

Сергей Брилев на звонки "Дождя" не ответил, его помощница Мария Безяева отказалась комментировать эту информацию, отметив, что "Брилева сейчас нет рядом".

Брилев ведет субботнюю программу "Вести" на пропагандистском телеканале "Россия 1". С 2006 года он занимает должность заместителя директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам.

Брилев также вел "Прямые линии с Владимиром Путиным", комментировал прямые трансляции инаугураций президента РФ в 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.