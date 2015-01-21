У Меркель нет больших надежд на сегодняшнюю "нормандскую" встречу в Берлине

Как сообщает РАР, Меркель назвала перемирие на востоке Украины " еще более хрупким", чем прежде, и повторила свою позицию, что встреча глав государств в "нормандском формате" имеет смысл лишь тогда, когда будет достигнут прогресс в выполнении ранее достигнутых договоренностей о мирном урегулировании конфликта.

"Мы не хотим встречи на уровне президентов, которая снова не принесет никаких результатов", - сказала она.

Читайте такжеВ Берлине сегодня пройдет новая встреча в "нормандском формате"Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что зафиксированное в последние дни обострение на Донбассе "снова сделало ситуацию угрожающей", и назвал задачей сегодняшней встречи "недопущение дальнейшего усиления военного противостояния".

Немецкий МИД сравнил интенсивность боевых действий на Донбассе в последние дни с теми, что имели место в августе этого года, когда они были наиболее активными.

Встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса, как планируется, начнется сегодня в Берлине в 21.00 (по киевскому времени).

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" состоялась 12 января и не завершилась договоренностям, которые бы позволили провести встречу президентов этих стран в Астане.