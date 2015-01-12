Сегодня состоится встреча глав МИД в формате "нормандской четверки"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Германии.

В понедельник на встрече в Берлине соберутся министры всех четырех стран. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в гостевой резиденции на вилле Борзиг примет главу МИД России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса и коллегу из Украины Павла Климкина.

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Кроме информации о ситуации в кризисном регионе журналисты ждут подтверждения встречи в Астане на высшем уровне в том же формате.

Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции летом 2014 года. Шестого июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. После этого участники нормандской встречи провели несколько раундов переговоров на высшем уровне, так и на уровне глав МИД.