Business Insider: США выводят войска из Африки из-за подготовки к войне с Россией

Решение было принято из-за отчета, в котором указывалось, что Америка может проиграть войну против другого государства.

На фоне государственного отчета о том, что США не хватает глобальных ресурсов для того, чтобы справиться с Китаем и Россией в потенциальном будущем конфликте, Пентагон начал затягивать пояса.

В частности, американские военные объявили о сокращении сил Африканского командования Вооруженных сил США, пишет Business Insider.

«В рамках выполнения Национальной оборонной стратегии для сохранения нашего глобального военного превосходства, мы переходим к более ресурсно-устойчивого подхода к нашей кампании против насильственного экстремизма», - сказала пресс-секретарь Пентагона Кандис Трэш.

Читайте такжеWashington Post: США могут проиграть в войне против России и Китая

Американская армия имеет около 7200 солдат, развернутых в Африке. В течение следующих нескольких лет Вашингтон собирается сократить эти силы на 10%. На прошлой неделе Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса обнародовала отчет, в котором были изложены оценки состояния американской армии. Эксперты пришли к выводу, что глобальные потребности военных и последствия 17 лет войны против терроризма по всему миру привели к тому, что в случае начала нового конфликта с другой страной Америка может проиграть.

«Если США придется вести войну с Россией за Балтию или же с Китаем за Тайвань, американская армия может потерпеть военное поражение», - говорилось в отчете.

Однако, сокращение контингента – это как раз противоположное тому, о чем просило Африканское командование Вооруженных сил США.

Читайте такжеBusiness Insider: Китай сравняется в военной силе с США до 2035 года

Даже до 2012 года, когда была совершена атака на американское консульство в Бенгази в Ливии, оно просило Вашингтон об увеличении ресурсов, в частности, о поддержке с воздуха для сдерживания подъема возможностей экстремистских организаций. Кроме того, командование беспокоит масштабное финансовое присутствие России и Китая на Африканском континенте.