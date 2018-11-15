На войне с терроризмом США потеряли более 14 тысяч американцев и триллионы долларов

Американские эксперты подсчитали, во что стране вылились 17 лет войны.

За все время после терактов 11 сентября 2001 года США потратили на войны около 6 триллионов долларов. Эти ресурсы напрямую связаны со смертью около 500 тысяч людей в мире.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на отчет Института Уотсона по международным и общественным делам в Университете Брауна. Отчет публикуется ежегодно под названием «Цена войны» и учитывает официальные данные о расходах Пентагона со счета контингента иностранных операций. Кроме того, отчет учитывает связанные с войной расходы Госдепартамента, прошлые и обязательные расходы на помощь ветеранам войны, проценты по долгам, которые были потрачены на войну, а также расходы на операции по предотвращению и реагированию на терроризм Департамента внутренних дел.

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Таким образом, финансовые подсчеты выявили, что США по состоянию на конец 2019 фискального года потратят 5,9 триллионов долларов на войну. Речь идет как о прямых военных расходах, так о "связанных с ними расходах на ветеранов войны после 11 сентября». Издание напоминает, что США объявили глобальную войну против террора после терактов 2001 года, организованных исламистской группой «Аль-Каида», в ходе которых погибли около 3 тысяч человек. Через считанные недели после удара террористов США вторглись в Афганистан, который на то время контролировала группа «Талибан», лояльная к «Аль-Каиде». В марте 2003-го Вашингтон сверг режим Саддама Хусейна в Ираке, обвинив его в разработке оружия массового уничтожения и приюте террористических организаций.

В целом, согласно подсчету экспертов, в ходе американских военных кампаний в Ираке, Афганистане и Пакистане, которые были начаты после терактов 11 сентября, «было убито 480-507 тысяч людей».

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Это число не включает более 500 тысяч смертей в ходе войны в Сирии, которая началась в 2011 году, когда оппозиционные силы, которых поддерживал Запад, выступили против правительства, а также его союзников - Ирана и России. Того же года военный контингент НАТО во главе с США вторгся в Ливию, чтобы помочь повстанцам свергнуть режим Муаммара Каддафи. Северо-африканская страна до сих пор не оправилась после гражданской войны.

В общем, США в ходе боевых действий в Афганистане, Ираке и Пакистане потеряли 6,951 солдата, 7820 наемников и 21 гражданского.