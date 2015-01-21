США запустили ракету-носитель Atlas 5 с военным спутником связи
С мыса Канаверал успешно запущена ракета-носитель Atlas 5 с военным спутником связи нового поколения.
Данный спутник должен обеспечить голосовую и информационную связь для дислоцированных по всему миру вооруженных сил США, передает ТАСС.
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Как сообщил представитель компании-производителя Lockheed Martin, новая спутниковая система кардинально изменит возможности по передаче данных.
"Спутник MUOS увеличит возможности наших бойцов. После запуска еще двух спутников, система Mobile User Objective System будет обладать в десять раз большими возможностями, чем ныне действующая система - Ultra High Frequency Follow-On", - заявил руководитель программы MUOS капитан ВМС США Джо Кэн.
"Данной программой повсеместного распространения связи будут пользоваться все виды ВС США и их партнеры", - добавил капитан.
Следующий спутник должен быть запущен в этом году, а полностью система начнет функционировать после запуска последнего спутника в 2016 году.