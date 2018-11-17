В ЦРУ считают, что убийство журналиста Хашогги заказал саудовский принц - СМИ

Это усложняет усилия президента Дональда Трампа по сохранению связей с ключевым союзником Саудовской Аравией.

В Центральном разведывательном управлении США считают, что журналиста Джамаля Хашогги убили в Турции по заказу саудовского принца Мохаммеда бин Салмана.

Как соообщает Reuters со ссылкой на источники в этих кругах, в пятницу, 16 ноября, сотрудники ЦРУ представили свою оценку убийства Хашогги членам американского правительства, в том числе Конгресса, кторая не совпадает с версией Саудовской Аравии о том, что принц не причастен к убийству. Это усложняет усилия президента Дональда Трампа по сохранению связей с ключевым союзником США.

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Трамп и высшие должностные лица его администрации заявили, что Саудовская Аравия должна быть привлечена к ответственности за любое участие в смерти Хашогги, но они также подчеркнули важность альянса США и Саудовской Аравии.

Чиновники США заявили, что Саудовская Аравия является крупным поставщиком нефти и играет важную роль в противодействии "злокачественной роли" Ирана в регионе, и Трамп неоднократно заявлял, что не хочет прекращать продажи американского оружия в королевство.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября США объявили о введении санкций в отношении 17 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

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Справка УНИАН. Журналист Джамаль Хашогги был убит 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле.

У журналиста были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнем правительстве и наследном принце Мухаммеде бин Салмане.

В Турции подозревают, что мужчину допрашивали, пытали, а после этого убили и расчленили. Для этого в Стамбул в тот день прилетело 15 сотрудников саудовских спецслужб. Следствие имеет соответствующие звукозаписи. После нескольких недель возражений и под мощным давлением стран Запада, власти Саудовской Аравии все же признали, что журналист погиб в их консульстве.

Впоследствии турецкие власти сообщили, что за несколько дней после убийства Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию группу из 11 специалистов, среди которых были химик и токсиколог, которые должны были "замести следы" преступления.