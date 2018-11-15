США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги

Вашингтон продолжает выяснять, что на самом деле произошло с Хашогги, и намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству журналиста.

США объявили о введении санкций в отношении 17 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как передает Голос Америки, санкции распространятся на бывшего высокопоставленного помощника наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, Сауда аль-Кахтани, а также на генерального консула страны Мохаммеда Алотайби.

«Лица, спланировавшие и осуществившие жестокое убийство журналиста, который проживал и работал в США, должны столкнуться с серьезными последствиями своих действий», – заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

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Санкции будут реализованы в соответствии с «Законом Магнитского», который направлен против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека или замешанных в коррупции.

Мнучин также заявил, что Вашингтон продолжает выяснять, что на самом деле произошло с Хашогги, и намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству журналиста.

За несколько часов до объявления о санкциях генпрокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых подозреваемых в убийстве Хашогги.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным прокуратуры Стамбула, журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии. Также прокуратура подтвердила ранее циркулировавшие в СМИ сообщения, что тело журналиста разрезали на куски и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство проходило по заранее подготовленному плану.