В Пентагоне считают, что Европе угрожают терроризм и российская агрессия

Соответствующее заявление размещено на сайте Пентагона, сообщает Deutsche Welle.

Терроризм и российская агрессия являются двумя "очень выразительными угрозами" для европейской безопасности, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси.

По его словам, впервые на протяжении длительного времени США и их союзники имеют дело с "очень выразительной" угрозой со стороны России и нестандартной террористической угрозой со стороны экстремистов. Как отметили собеседники с обеих сторон, есть опасения, что иностранные боевики могут проникнуть через южный фланг Италии и НАТО. Около 170 тысяч беженцев прибыли на берег Италии за прошлый год, говорится на сайте американского оборонного ведомства.

Читайте такжеРоссия отказалась от помощи США в охране ядерных объектов - СМИПо словам Демпси, в среду и четверг вопрос террористической угрозы и российской агрессии будут обсуждаться на встречах представителей стран НАТО в Брюсселе.