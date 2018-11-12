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"Роскосмос" откажется от запуска ракет "Союз-ФГ" после аварии

09:29, 12 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в своем твиттере сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, космический корабль "Союз МС" будет запускаться с Байконура на ракете "Союз-2.1.а" с января 2020 года.

Рогозин также рассказал, что в 2022 году в планах у Роскосмоса испытать новой ракета-носитель «Союз-5», чтобы в 2023 году запустить новый корабль «Федерация». 

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Как известно, в октябре во время старта ракеты «Союз», которая направлялась с экипажем на борту к  Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» были члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане. 

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Теги: #Россия#ракета#авария#союз