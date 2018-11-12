"Роскосмос" откажется от запуска ракет "Союз-ФГ" после аварии
Роскосмос прекратит эксплуатировать ракету-носитель «Союз-ФГ», которая в октябре потерпела крушение, в конце 2019 года.
Об этом в своем твиттере сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, космический корабль "Союз МС" будет запускаться с Байконура на ракете "Союз-2.1.а" с января 2020 года.
При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС". В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а"— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) November 11, 2018
Рогозин также рассказал, что в 2022 году в планах у Роскосмоса испытать новой ракета-носитель «Союз-5», чтобы в 2023 году запустить новый корабль «Федерация».
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Как известно, в октябре во время старта ракеты «Союз», которая направлялась с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» были члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане.