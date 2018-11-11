В Польше прошел "Марш независимости", который объединил представителей властей и националистов

Более 200 тысяч человек откликнулись на призыв президента Польши и премьер-министра принять участие в этом марше.

Сотни тысяч поляков отметили 100-летие восстановления государственности, выйдя на улицы Варшавы и других городов.

Более 200 тысяч человек откликнулись на призыв президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого принять участие в "марше независимости", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на польское министерство внутренних дел.

Ведущие политики страны, в их числе Дуда и Моравецкий, шли в голове колонны, участники акции, проходящей под лозунгом "Тебе, Польша", держали в руках бело-красные национальные флаги.

Конфликт вокруг марша наложил тень на юбилей восстановления независимости Польши. Критики мероприятия обвиняли правящую национал-консервативную партию "Закон и справедливость" в поддержке националистических и правых группировок. После того как оппозиционные столичные власти неожиданно, опасаясь бесчинств со стороны правых экстремистов, запретили проведение в этот день демонстрации националистов, правительство организовало взамен нее единый марш, на который пригласило и крайне правые группы.

В торжественном митинге на площади Пилсудского в Варшаве приняли участие президент и премьер Польши. Уже с вечера 10 ноября по всей стране начались богослужения и памятные мероприятия, посвященные юбилею польской независимости.

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Как сообщалось, в воскресенье, 11 ноября, Польша празднует 100-летие независимости. Основные торжества проходили в Варшаве.

Правящая партия "Право и справедливость" отмечала праздник отдельно от оппозиции, в соборе Божьего провидения в Варшаве. В нем собрались президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский. Дуда во время мессы зажег свечу, подаренную Варшаве в 1867 году папой Пием IX якобы с желанием "зажечь её, когда Польша уже будет свободной".

В годовщину независимости Польши также ежегодно проводится марш националистов в Варшаве. В последние годы он зачастую заканчивался столкновениями с полицией. В этом году мэр Варшавы запретила марш националистов, но суд позже отменил её решение. В итоге националисты согласились присоединиться к государственному маршу независимости.