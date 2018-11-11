Сегодня Польша празднует 100-летие восстановления независимости

В многих городах состоятся марши националистов, посольство Украины в Польше предупреждает о возможных провокациях.

Сегодня, 11 ноября, Польша отмечает День независимости. В этом году исполняется 100 лет с момента восстановления независимости Республики, сообщает "112 Украина". По случаю праздника в разных городах страны запланированы различные мероприятия, шествия и марши.

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Основные официальные торжества с участием президента страны Анджея Дуды пройдут в центре Варшавы в полдень, где у Могилы неизвестного солдата состоится торжественная смена караула и смотр войск. Ровно в полдень во всех городах Польши прозвучит государственный гимн страны - Мазурка Домбровского.

Во второй половине дня в Варшаве должен пройти Марш независимости - ежегодное шествие, организуемое националистами и ультраправыми. Как правило, в этом мероприятии принимают участие несколько десятков тысяч человек, оно сопровождается ксенофобскими лозунгами и провокационными транспарантами.

Из-за возможных провокаций мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц в этом году запретила шествие, однако запрет отменил суд Варшавы. Еще раньше, чтобы обойти решение властей польской столицы, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий призвали устроить общенациональный марш, который назвали Бело-красный марш по цветам польского национального флага.

В Варшаве шествие начнется в 15:00 по Киеву на площади Романа Дмовского, где президент Польши Анджей Дуда выступит с речью, после чего колонна начнет движение в сторону Национального стадиона на другом берегу Вислы.

Посольство Украины в Польше предупреждает о возможных провокациях, планируемых польскими радикальными организациями в Варшаве.

"Согласно имеющейся оперативной информации, 11 ноября в Варшаве некоторые польские радикальные сообщества намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов. Посольство просит граждан Украины – жителей и гостей столицы Польши – в этот день проявлять особую бдительность и осторожность. Прежде всего, во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

День независимости Польши был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой начался процесс восстановления государственности.