На выборах в штате Невада победил мертвый владелец борделей

Хофа нашли мертвым в одном из его борделей 16 октября после ряда вечеринок в честь его 72-го дня рождения.

Владелец борделей и звезда реалити-шоу Деннис Хоф, который умер в середине октября, победил на выборах в законодательную ассамблею штата Невада. Он был кандидатом от Республиканской партии.

Хоф победил педагога от демократов Леси Романов. В округе на место Хофа будет назначен другой республиканец, сообщает ТСН со ссылкой Associated Press.

Хофа нашли мертвым в одном из его борделей 16 октября после ряда вечеринок в честь его 72-го дня рождения. Его тело нашли порноактер Рон Джереми и проститутка в борделе. Причину его смерти еще устанавливают.

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Отмечается, что он был найден в том же самом борделе, где в 2015 году был найден без сознания бывшего профессионального баскетболиста Ламара Одома.

Мужчина владел сетью публичных домов в Неваде - единственном штате в США, в котором разрешается им легально работать. Он также принимал участие в нескольких эпизодах взрослого реалити-шоу "Бордель" ("Cathouse") и написал книгу под названием "Искусство сутенерства", похожую на книгу Трампа "Искусство соглашения".

Имя умершего оказалось в бюллетене, поскольку по закону его уже нельзя было исключить за такой короткий срок до голосования.

Ранее УНИАН сообщал, что на промежуточных выборах в Конгресс США республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. При этом ожидается, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей.