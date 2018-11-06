В США проходят промежуточные выборы в Конгресс

На выборах американцы выбирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей, а также 36 губернаторов штатов, мэров многих городов и тысячи законодателей.

В Соединенных Штатах Америки проходят промежуточные выборы, которые приходятся на середину президентского срока Дональда Трампа, в обе палаты Конгресса - Сенат и Палату представителей.

Как сообщает телеканал ABC News, нынешние промежуточные выборы являются первыми общенациональными выборами с 2016 года, когда Трампа был избран на пост президента страны.

Многие, в том числе и Трамп, называют эти выборы референдумом о его президентстве. Отмечается, что результаты голосования могут повлиять на изменения в Сенате и Палате представителей.

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Сейчас Республиканская партия имеет контроль над Белым домом и большинство в обеих палатах Конгресса. В то же время на нынешних промежуточных выборах избираются 35 из 100 сенаторов и все 435 членов Палаты представителей. Также избиратели должны избрать губернаторов 36 штатов.

Как сообщает Посольство США в Украине, члены Палаты представителей избираются сроком на два года, поэтому на сегодняшних выборах американцы выбирают всех 435 конгрессменов.

Сенаторов избирают раз в шесть лет, поэтому некоторые сенаторы будут переизбраны на нынешних промежуточных выборах, тогда как другие останутся в Сенате до 2020 или 2022 года. Около трети из 100 сенаторов переизбираются каждые два года.

Кроме того, во время промежуточных выборов избирают многих губернаторов и мэров городов, а также тысячи законодателей штатов по всей стране.

Как сообщал УНИАН, руководство Facebook сообщило о блокировании 115 аккаунтов, из которых большинство - в Instagram, который также принадлежит Facebook. Аккаунты были связаны с "иностранными лицами", которые пытались повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.