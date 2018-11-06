Тысячи мигрантов из Центральной Америки заполонили Мехико (видео, фоторепортаж)
11:37, 06 ноября 2018Мир
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Первая часть переселенцев из Центральной Америки дошла до мексиканской столицы.
Три тысячи мигрантов заполонили Мехико.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Первая часть переселенцев из Центральной Америки дошла до мексиканской столицы и разместились на крупнейшем стадионе страны "Джинес Мартинез". Ночевали на матрасах прямо на полу спорткомплекса или в палатках рядом.
Их пункт назначения - США. Туда они уходят в поисках лучшей жизни. Однако там их будут ждать 15 тысяч военнослужащих. Трамп приказал не пускать беженцев в страну.
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