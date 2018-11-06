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Тысячи мигрантов из Центральной Америки заполонили Мехико (видео, фоторепортаж)

11:37, 06 ноября 2018
Мир
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Три тысячи мигрантов заполонили Мехико.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Первая часть переселенцев из Центральной Америки дошла до мексиканской столицы и разместились на крупнейшем стадионе страны "Джинес Мартинез". Ночевали на матрасах прямо на полу спорткомплекса или в палатках рядом.

Их пункт назначения - США. Туда они уходят в поисках лучшей жизни. Однако там их будут ждать 15 тысяч военнослужащих. Трамп приказал не пускать беженцев в страну.

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Теги: #мигранты#Мексика