В Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы
В Армении 9 декабря состоятся досрочные парламентские выборы.
Как сообщает Радио Свобода, соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.
«Учитывая роспуск парламента Армении, в соответствии с законодательством, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря», - говорится в указе.
Сегодня, 1 ноября, парламент страны второй раз подряд не смог избрать премьер-министра, поэтому по закону, это означает роспуск представительного органа.
Такое развитие событий имел в виду исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, когда 16 октября объявил об отставке с должности. Несмотря на смену в мае власти в результате бескровной революции, в распущенном парламенте преобладали оппоненты Пашиняна.
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Как известно, на специальном заседании 24 октября парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром страны.
30 октября треть депутатов Национального Собрания Армении выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Пашиняна на пост главы правительства.
По конституции Армении, нового главу правительства депутаты должны были избрать в течение двух недель. Но и 23 октября, и 1 ноября парламентское большинство отклонило кандидатуру Пашиняна.
Ранее УНИАН сообщал, что 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. Такое решение имело целью запустить процесс роспуска действующего парламента Армении – Национальной ассамблеи – и внеочередных выборов.
Пашинян настаивает, что нынешние депутаты армянского парламента «не представляют армянский народ», и он получил мандат от народа на роспуск парламента 23 сентября, когда его политическая сила «Мой шаг» выиграла выборы в городской совет Еревана, набрав более 80% голосов.
Напомним, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента.
Назначение лидера оппозиции Пашиняна произошло после протестов в Ереване и ряде других городов Армении которые продолжались с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.