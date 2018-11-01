В Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы

Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

В Армении 9 декабря состоятся досрочные парламентские выборы.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

«Учитывая роспуск парламента Армении, в соответствии с законодательством, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря», - говорится в указе.

Сегодня, 1 ноября, парламент страны второй раз подряд не смог избрать премьер-министра, поэтому по закону, это означает роспуск представительного органа.

Такое развитие событий имел в виду исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, когда 16 октября объявил об отставке с должности. Несмотря на смену в мае власти в результате бескровной революции, в распущенном парламенте преобладали оппоненты Пашиняна.

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Как известно, на специальном заседании 24 октября парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром страны.

30 октября треть депутатов Национального Собрания Армении выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Пашиняна на пост главы правительства.

По конституции Армении, нового главу правительства депутаты должны были избрать в течение двух недель. Но и 23 октября, и 1 ноября парламентское большинство отклонило кандидатуру Пашиняна.

Ранее УНИАН сообщал, что 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. Такое решение имело целью запустить процесс роспуска действующего парламента Армении – Национальной ассамблеи – и внеочередных выборов.

Пашинян настаивает, что нынешние депутаты армянского парламента «не представляют армянский народ», и он получил мандат от народа на роспуск парламента 23 сентября, когда его политическая сила «Мой шаг» выиграла выборы в городской совет Еревана, набрав более 80% голосов.

Напомним, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента.

Назначение лидера оппозиции Пашиняна произошло после протестов в Ереване и ряде других городов Армении которые продолжались с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.