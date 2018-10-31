Wall Street Journal: НАТО послал предупреждение России крупнейшими учениями со времен Холодной войны

Однако он пытается показать союзникам, что за безопасность нужно платить.

Боевые корабли, самолеты и пехотинцы НАТО штурмуют ледяное побережье на Севере Европы, отрабатывая отражение атаки внешнего врага в этом месте. Это крупнейшие военные учения альянса со времен Холодной войны.

Об этом пишет Wall Street Journal, напоминая о маневрах союзников, которые сейчас проходят в Норвегии. Демонстрация силы – это, прежде всего, предостережение для России, агрессивного соседа североевропейской страны. Однако, это также и послание как хозяину учений, так и другим 28-м странам-участницам альянса, которое говорит: у безопасности есть своя цена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что учения демонстрируют готовность защищать союзников, таких как Норвегия, от России.

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«Конечно же, я жду, что и Норвегия выполнит свои обязательства перед НАТО и союзниками», - добавил он, напомнив о необходимости увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников за то, что они не достаточно тратят на свои армии в то время, как альянс пытается увеличить свои возможности в ответ на агрессивное поведение России. Другие страны, которые имеют общие с ней границы, в частности Польша и страны Балтии, быстро нарастили расходы на оборону после начала войны в Украине и российской аннексии Крыма в 2014 году. Западные страны-участницы НАТО разместили свои контингенты войск в Латвии, Литве и Эстонии. Тем временем альянс пытается улучшить свою способность воевать в регионе на случай, если придется.

Норвегия, Германия и другие богатые страны Европы говорят, что им трудно выделить 2% от ВВП на армию, потому что это слишком большая сумма для их экономик. Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен пояснил, что меньшим или более бедным странам легче выполнить требование НАТО, ведь для них это значительно меньшие деньги. Поэтому его страна делает все постепенно. С 2013 года она увеличила финансирование армии на 30%, а заветных 2% от ВВП достигнет к 2024-му. Столтенберг же настаивает, что богатство – это не оправдание.

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«Как раз наоборот. Быть богатым – это не проблема. Я согласен, что 2% от большого ВВП – это не одно и тоже, что 2% от значительно меньшей экономики. Но даже выделив эту сумму, остается еще 98%, которые можно использовать для чего-то другого. И эти 98% от большого ВВП – это значительно больше денег, чем от экономики помельче», - пояснил Столтенберг.

Некоторые аналитики говорят, что Норвегия не тратит на армию столько, сколько просит НАТО, не потому, что у нее не хватает денег, а из-за настроений граждан. В отличие от Балтии и Польши, Норвегия никогда не была под оккупацией Кремля.

«Люди не чувствуют прямой угрозы со стороны России. Они не считают, что конфликт возможен», - сказал профессор норвежского Института оборонных исследований Паал Сигурд Хилде.