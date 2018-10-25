НАТО начало крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения

Маневры будут проходить на территории Норвегии и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

Североатлантический альянс сегодня на территории Норвегии начал самые большие военные учения со времен окончания "холодной войны".

Как сообщает DW, в маневрах примут участие около 50 тыс. солдат, а также 10 тыс. транспортных средств, более 300 самолетов и судов. Тема учений - отработка ответа Альянса на атаку "условного агрессора" на одного из его членов.

Маневры пройдут на территории Норвегии и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

Учения под названием Trident Juncture проходят на фоне все большего беспокойства НАТО ростом агрессивности России и ее действиями в Крыму и на Донбассе, а также попыткой дестабилизировать западную систему коллективной безопасности. Ответ НАТО - "самое большое переосмысление нашей общей безопасности с конца "холодной войны", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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В маневрах принимают участие все 29 членов Альянса. Немецкий Бундесвер представлен на учениях 10 тыс. военных.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года Россия провела масштабные учения на востоке страны под названием "Восток". По данным Минобороны РФ, в них приняли участие 300 тыс. солдат, а также более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.