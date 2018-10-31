Австрия отказалась подписывать глобальный миграционный договор ООН

Глобальный пакт о миграции противоречит позиции Австрии и ставит под угрозу ее суверенитет, заявило австрийское правительство. Вице-канцлер страны отметил, что миграция не является и не может стать правом человека.

Правительство Австрии в среду, 31 октября, решило, что не будет подписывать Договор о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, ранее согласованный Генеральной Ассамблеей ООН.

Об этом сообщили канцлер страны Себастьян Курц (Sebastian Kurz) и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache), передает DW.

"Есть некоторые моменты, которые мы рассматриваем критически и где мы боимся опасности для нашего национального суверенитета", - заявил Курц. По словам Штрахе, некоторые пункты договора диаметрально противоречат позиции Австрии. "Миграция не является и не может стать правом человека. Не может быть такого, что кто-то получает право на миграцию из-за климата или бедности", - отметил он.

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Инициированный ООН глобальный договор о миграции, который не имеет юридически обязывающей силы, был согласован в июле этого года. Его договорились подписать 192 из 193 стран-членов ООН. Пакт должен быть официально одобрен на встрече в Марокко, которая состоится 11-12 декабря. В договоре закреплены 23 цели, в частности спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминации.

США вышли из переговоров о сделке еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения данного пакта несовместимые с миграционной политикой президента Дональда Трампа. В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия.