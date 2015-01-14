В Париже уже раскупили весь тираж нового номера Charlie Hebdo (фоторепортаж)

Однако спустя час после открытия киосков в Париже найти газету уже не представляется возможным. Весь 3-миллионный тираж уже раскуплен, сообщает ТАСС.

"Сегодня очень многие спрашивают Charlie Hebdo и несмотря на то, что мы получили в несколько раз больше номеров чем обычно, все они уже разошлись по рукам", - сообщила управляющая газетным киоском неподалеку от Марсового поля.

Читайте такжеНовый номер Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом на обложке уже в продаже Планируется, что "довыпуск" журнала состоится в четверг-пятницу. Уже известно, что тираж будет доведен как минимум до 5 млн экземпляров, сообщили в типографии Messagerie Lyonnaise de presse, на которую приходится около 20% рынка печатных СМИ во Франции.

"Это абсолютный рекорд для французской прессы", - заявил агентству FP историк Патрик Эвено. Он напомнил, что в день подписания мира после Первой мировой войны самый крупный тираж достигал 2 млн экземпляров, после смерти де Голля France Soir появился на прилавках 2,2-миллионным тиражом. После же терактов 11 сентября 2001 года Le Monde отпечатала 1,2 млн экземпляров.

Справка. 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала.