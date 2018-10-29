Спасатели не нашли выживших в катастрофе индонезийского Boeing 737 (фото, видео)

Обломки самолета нашли в индонезийской провинции Западная Ява, в 70 километрах к востоку от Джакарты.

Спасатели не нашли признаков того, что кто-то пережил крушение авиалайнера компании Lion Air в Индонезии. На борту находились 188 пассажиров.

Читайте такжеЗа миг до смерти: в сети показали последнее селфи пассажиров Boeing 737 (фото)

Об этом сообщает DPA, ссылаясь на индонезийских чиновников.

Сообщается, что спасатели нашли обломки самолета в индонезийской провинции Западная Ява, в 70 километрах к востоку от Джакарты.

«Мы обследовали поверхность моря и не нашли выживших», – сообщил журналистам глава Индонезийского национального агентства по поиску и спасения Мухаммад Сиаги (Muhammad Syaugi).

Он также добавил, что спасатели нашли на месте несколько фрагментов тел.

Напомним, пассажирский Boeing 737 компании Lion Air со 188 пассажирами на борту разбился вскоре после вылета из Джакарты в Панкалпинанг.

На борту рухнувшего в море самолета находились 188 человек, включая семерых членов экипажа. Среди пассажиров – двое новорожденных и один ребенок.

Место крушения обследуют суда и вертолет спасателей. Экстренные службы не оставляют надежду найти в море выживших. К берегу у места крушения стянули автомобили скорой помощи, а к поисковой операции привлекли гражданские суда.