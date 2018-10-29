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Крушение Boeing 737 в Индонезии: все подробности трагедии (фото, видео)

10:35, 29 октября 2018
Мир
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Родственники пассажиров самолета в аэропорту / REUTERS

Пассажирский Boeing 737 со 188 пассажирами на борту разбился вскоре после вылета из Джакарты. Информации о выживших нет. УНИАН собрал все, что известно о трагедии на данный момент.

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Что произошло?

Авиалайнер индонезийской авиакомпании Lion Air совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг ( JT610). По данным сервиса Flightradar 24, самолет поднялся в небо в 6.20 утра по местному времени с 10-минутной задержкой и должен был прибыть в пункт назначения в 7.20. Через 13 минут после взлета связь с бортом пропала.

В дальнейшем спасатели сообщили, что экипаж буксира, выходившего из порта, видел падающий самолет. Он рухнул в море около острова Ява, в 15 километрах от берега.

Жертвы авиакатастрофы

На борту рухнувшего в море самолета находились 188 человек, включая семерых членов экипажа. Среди пассажиров – двое новорожденных и один ребенок. Reuters сообщает о 189 людях на борту.

Экстренные службы сообщили о найденных обломках лайнера. На месте крушения обнаружили спасательные жилеты и личные вещи пассажиров, в том числе – мобильные телефоны.

Жуткие снимки с личными вещами пассажиров самолета опубликовал на своей странице в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

По информации Reuters, на борту самолета находились по меньшей мере 23 правительственных чиновника.

Информации о наличии среди пассажиров граждан Украины нет, украинский консул проводит соответствующую проверку.

Поисковая операция

Место крушения обследуют суда и вертолет спасателей. Экстренные службы не оставляют надежду найти в море выживших.

К берегу у места крушения стянули автомобили скорой помощи, а к поисковой операции привлекли рыболовецкие суда.

Причины трагедии

Как сообщает Reuters, в Lion Air журналистам рассказали, что у самолета были технические проблемы при перелете с курортного острова Бали в Джакарту, но они были устранены с соблюдением установленной процедуры.  

Борт, как утверждается, эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Его экипаж был опытен – пилоты налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

Глава индонезийского ведомства безопасности транспорта пока не может подтвердить какую-либо причину катастрофы. Спасатели ищут на месте крушения «черные ящики» самолета.

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Теги: #Индонезия#авиакатастрофа