Крушение Boeing 737 в Индонезии: все подробности трагедии (фото, видео)

На месте крушения обнаружили спасательные жилеты и личные вещи пассажиров, в том числе – мобильные телефоны.

Пассажирский Boeing 737 со 188 пассажирами на борту разбился вскоре после вылета из Джакарты. Информации о выживших нет. УНИАН собрал все, что известно о трагедии на данный момент.

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Что произошло?

Авиалайнер индонезийской авиакомпании Lion Air совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг ( JT610). По данным сервиса Flightradar 24, самолет поднялся в небо в 6.20 утра по местному времени с 10-минутной задержкой и должен был прибыть в пункт назначения в 7.20. Через 13 минут после взлета связь с бортом пропала.

В дальнейшем спасатели сообщили, что экипаж буксира, выходившего из порта, видел падающий самолет. Он рухнул в море около острова Ява, в 15 километрах от берега.

Жертвы авиакатастрофы

На борту рухнувшего в море самолета находились 188 человек, включая семерых членов экипажа. Среди пассажиров – двое новорожденных и один ребенок. Reuters сообщает о 189 людях на борту.

Экстренные службы сообщили о найденных обломках лайнера. На месте крушения обнаружили спасательные жилеты и личные вещи пассажиров, в том числе – мобильные телефоны.

Жуткие снимки с личными вещами пассажиров самолета опубликовал на своей странице в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

По информации Reuters, на борту самолета находились по меньшей мере 23 правительственных чиновника.

Информации о наличии среди пассажиров граждан Украины нет, украинский консул проводит соответствующую проверку.

Поисковая операция

Место крушения обследуют суда и вертолет спасателей. Экстренные службы не оставляют надежду найти в море выживших.

К берегу у места крушения стянули автомобили скорой помощи, а к поисковой операции привлекли рыболовецкие суда.

Причины трагедии

Как сообщает Reuters, в Lion Air журналистам рассказали, что у самолета были технические проблемы при перелете с курортного острова Бали в Джакарту, но они были устранены с соблюдением установленной процедуры.

Борт, как утверждается, эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Его экипаж был опытен – пилоты налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

Глава индонезийского ведомства безопасности транспорта пока не может подтвердить какую-либо причину катастрофы. Спасатели ищут на месте крушения «черные ящики» самолета.