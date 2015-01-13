В Израиле похоронили 4 жертв нападения исламистов в Париже

В ходе траурной церемонии в Израиле перед собравшимися выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Четверо мужчин были взяты в заложники и убиты исламистами, которые три дня держали в страхе французскую столицу.

Серия нападений началась с побоища в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, где нападавшие застрелили 12 сотрудников редакции.

Всего же от рук террористов в Париже погибло 17 человек.