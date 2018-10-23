Handelsblatt: Европа окажется под прицелом России после выхода США из ядерного соглашения

Решение Трампа пугает европейцев, особенно потому, что Путин прибегает к террористической риторики, когда рассуждает о ядерной войне.

Все контракты уничтожить! Это, очевидно, главный принцип действий нынешнего президента США Дональда Трампа. Он с удовольствием разрывает один за другим договоры, подписанные своими предшественниками. И не важно, идет ли речь о торговле, о сделках с ООН, даже если это конвенции, гарантирующие глобальную безопасность.

Об этом пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt, напоминая о решении нынешней американской администрации разорвать ядерное соглашение с Ираном. В целом, Трамп не оставил без внимания все основы международных отношений. И решение выйти из соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности, которую Америка подписала еще с СССР в 1987 году, стало очередной проверкой на прочность. Проблема в том, что Трамп с холодной улыбкой говорит об изменениях, которые на самом деле до смерти пугают Европу. Потому что угроза растет в основном для европейцев.

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Расторжение соглашения о ракетах малой и средней дальности закончится безудержным процессом обновления арсеналов. А Россия может нацелить свое оружие на европейские страны. Конечно, риск не ограничится только ракетами средней дальности. Расторжение соглашения времен Холодной войны может иметь эффект домино и привести к провалу других договоренностей о разоружении. Особенно на фоне того, что уверенность в соглашениях, заключенных при содействии Америки, испаряется и без того.

Ядерная война не была чем-то маловероятным и раньше. Но расторжение сделки повышает вероятность уничтожения из-за роковой ошибки. Бывший советский офицер Александр Петров, который умер в 2017 году, мог много об этом рассказать. Ведь будучи еще на службе в 1983 году он спас мир от ядерной войны, сумев распознать ложную тревогу из-за якобы приближения американских межконтинентальных ракет. Если бы он этого не сделал, кто-то в Москве мог нажать на красную кнопку еще три десятилетия назад.

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В контексте безопасности в Европе горьким кажется еще и тот факт, что в Кремле сидит правитель, который играет мышцами так же, как и Трамп. Владимир Путин уже ставил договор о ракетах малой и средней дальности под сомнение. Но Москва хотя бы формально имела обязательства. Лишь на прошлой неделе Путин публично рассуждал о ядерной войне и о том, что "россияне попадут в рай», а их оппоненты «просто сдохнут, потому что у них не будет времени покаяться в грехах».

В Кремле уверяют, что не собираются наносить ядерный удар первыми. Но когда глава российского государства принимает военную риторику, присущую обычно исламским террористам, когда говорит о чувствительных вопросах, это не успокаивает соседей.