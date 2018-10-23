После убийства журналиста Хашогги в консульстве Саудовской Аравии из здания вышел его двойник (видео)

Сейчас "двойник" является одним из подозреваемых в деле.

После исчезновения колумниста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции из здания вышел его двойник.

Мужчина покинул консульство через задний выход и был одет в одежду Хашогги, очки и имел фальшивую бороду, сообщает CNN со ссылкой на материалы турецкого расследования, предоставленные источником.

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Сейчас "двойник" является одним из подозреваемых в деле. Источник CNN идентифицировал мужчину как Мустафу аль-Мадани. По данным турецкого следствия, его послали убить журналиста, который критиковал власть Саудовской Аравии, во время его визита в консульство.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста пытали и убили.

В течение двух недель после исчезновения журналиста в Саудовской Аравии отрицали свою причастность к инциденту. 20 октября местные власти подтвердили смерть Хашогги в консульстве, однако, по их версии, журналист погиб в результате драки.