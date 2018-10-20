"Умер после драки": Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашогги в консульстве (видео)

В рамках расследования задержали 18 граждан Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия официально признала, что журналист Джамаль Хашогги, критикующий саудовскую власть, погиб в консульстве королевства в Турции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Саудовской Аравии, по их версии Хашогги погиб в результате драки, которая завязалась в консульстве.

Сообщается, что ведется расследование, в рамках которого уже задержали 18 саудовских граждан. Также были уволены советник королевского суда Сауд аль-Кахтани и заместитель главы разведки Ахмед Асири.

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Источник издания близкий к расследованию на условиях анонимности расссказал, что Эр-Рияд не давал приказ убивать или похищать журналиста Джамаля Хашогги.

По его словам, наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман не знал, что произошло. Источник рассказал, что принц приказал вернуть Хашогги в королевство, отметив что в стране существует постоянный приказ о возвращении критиков на родину. Однако, вероятно, инструкции принца были не правильно поняты.

"МбС (Мохаммед бин Салман - УНИАН) не знал об этой конкретной операции и, конечно же, не приказывал похищать или убивать кого-либо", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста, который критиковал власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело. Саудовская Аравия отвергает обвинения в своей причастности к исчезновению Хашогги.