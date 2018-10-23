Вспыхнет по всему миру: генерал предрек ужасные последствия выхода США из договора о ликвидации ракет

По оценке военного, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) может привести к вспышкам новых конфликтов в различных регионах мира из-за критической концентрации вооружения.

"Нельзя сказать, что "холодная война" прекращалась. Если разрыв договора произойдет - это осложнит отношения практически во всем мире, потому что решающей силой в мире является Америка и РФ", - сказал в комментарии изданию «Обозреватель» генерал-лейтенант Дмитрий Уманец.

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По его словам, ситуация будет очень осложняться, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

"Когда гонка вооружений дойдет до некой критической черты, это вооружение нужно будет где-то использовать, поэтому естественно, что будут искать конфликты. И не только в Украине, регионов много, где есть какие-то претензии друг к другу, где есть какие-то моменты. Спичку зажег, и костер пойдет то в одном, то в другом месте", - говорит он.

Уманец считает, что предотвратить подобный сценарий возможно.

"Предотвратить это можно переговорами, встречами на высшем уровне, заключением договоров по типу ОСВ (ограничение стратегических вооружений, - Ред.), ведь как-то они договорились даже с СССР во время "холодной войны", но договорились. Думаю, что и здесь можно договорится, выгодно это кому-то из них, не знаю", - отметил генерал-лейтенант.