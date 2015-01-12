Встреча в Астане оказалась под вопросом: в Кремле заявили, что Путин может отказаться

Кремль пока не подтверждает участия президента России Владимира Путина во встрече в "нормандском формате" в Астане.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским "Ведомостям".

Читайте такжеНакануне обещанной встречи в Астане Европарламент примет новую резолюцию по Украине

"В случае, если подготовка к встрече 15 января вступит в прикладную стадию, мы сделаем соответствующее заявление по поводу участия в ней президента Путина; пока же продолжается подготовительная работа на экспертном уровне, и наши дальнейшие действия зависят от ее результатов", - заявил он.

На сайте Кремля сообщается, что Путин и Меркель подтвердили готовность содействовать мирному урегулированию, "в том числе с учетом реализации минских договоренностей", и решили "наращивать совместные усилия в нормандском формате", включая ведущиеся консультации по линии МИДов.

Как сообщал УНИАН, Украина, Россия, Германия и Франция обсуждают возможность проведения в Астане встречи в «нормандском формате».

Встреча министров в «нормандском формате» должна состояться в Берлине сегодня, 12 января.

Читайте такжеПутин требует от Украины контактов с боевиками, а Меркель считает, что это должна делать Россия

Напомним, 5 января Франция и Германия поставили под сомнение, что четырехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Украине состоится на следующей неделе в столице Казахстана. Эти заявления прозвучали в то время, когда представители Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта на Донбассе.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Донбассе.

После этого в администрации президента Казахстана подтвердили готовность провести встречу в «нормандском формате».