Сотни мигрантов штурмовали испанский анклав на севере Африки

Около 200 мигрантам удалось прорваться через металлический барьер.

Один африканский мигрант погиб и трое других получили травмы, когда около 300 человек штурмовали пограничный забор, отделяющий испанский анклав Мелилья от Марокко.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местную власть.

Около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер. Их отвезли в приемные центры в Мелильи, где чиновники начали процесс их идентификации.

По данным ООН, в этом году более 6 тысяч мигрантов достигли Мелильи и соседней территории Испании Сеуты.

В некоторых местах заборы вокруг анклавов обнесены колючей проволокой. Мигранты используют резаки для металла и большие крюки с веревками, чтобы преодолеть заборы.

Как сообщал УНИАН, Италия направила полицию на границу с Францией из-за инцидента с мигрантами.